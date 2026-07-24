رئيس مدينة مرسى علم يتفقد مقر الوحدة المحلية الجديدة ومشروع الصرف الصحي

أجرى اللواء الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس المدينة جولته بتفقد مقر الوحدة المحلية الجديد لمدينة مرسى علم، حيث تابع انتظام سير العمل، واطمأن على جاهزية المقر وتوافر الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالانضباط الإداري وسرعة إنجاز مصالح المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد مشروع الصرف الصحي، للاطلاع على معدلات التنفيذ وآخر مستجدات الأعمال، حيث شدد الدميني على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

وأكد ياسر مهنا الدميني أن الجولات الميدانية ستتواصل بشكل دوري لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.