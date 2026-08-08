المصري يبدأ اليوم معسكره المغلق بـ مراكش استعدادًا للموسم الجديد

غادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة مراكش -

و تبعد مراكش عن الدار البيضاء بنحو 245 كم - ويستمر حتى السادس عشر من أغسطس الجاري ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد

و يستهل أبناء بورسعيد الدورى بملاقاة فريق سموحة السكندري على ستاد السويس الجديد في المباراة المقرر اقامتها في الثامنة مساء السبت الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري.



قوام بعثة المصري و الجهاز

وتضم بعثة المصري 46 فردًا من بينهم 28 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن عماد النحاس ومدير الكرة الكابتن سيف داود.



ومن المقرر أن يخوض الفريق بمعسكره بمدينة مراكش ثلاث مباريات ودية يختتم بها الفريق مرحلته الرابعة من فترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت في السابع من يوليو الماضي.