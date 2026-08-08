قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في غارات روسية على كييف ومناطق أوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفل، جراء غارات روسية استهدفت العاصمة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا.

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاتين للغاز داخل الأراضي الروسية، مشيرًا إلى اندلاع حرائق في المنشأتين عقب الهجمات.

وفي وقت سابق، أصابت طائرة روسية مسيرة سفينة شحن في البحر الأسود شرق أوديسا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، مشيرةً إلى أن السفينة كانت تحمل ذخيرة للجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "السبت"، أن قواتها المسلحة نفذت خلال الليل، ضربة جماعية بصواريخ عالية الدقة، استهدفت منشأة صناعية عسكرية ومستودعا للوقود في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية، ليلة أمس، غارة جوية باستخدام أسلحة دقيقة أرضية على منشأة صناعية عسكرية ومستودع للوقود ومواد التشحيم في كييف، استهدفت الضربة في مدينة كييف، المنشأة الصناعية "كييف-111" (التابعة لشركة "فاير بوينت")، التي تنتج مكونات ورؤوسا حربية للصواريخ المجنحة أرضية المنشأ من طراز "إف بي-5 فلامنغو"، كما تخزن المنشأة مكونات لتصنيع معززات الوقود الصلب، كما تم استهداف أيضا في مدينة كييف، مستودع "كييف-3" للوقود ومواد التشحيم (شركة غراندترمينال المحدودة)، الذي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمنتجات البترولية من محطة "نوفوهراد-فولينسكي" للإنتاج والتوزيع الخطي، ويتم تزويد شاحنات الوقود المتجهة شرقا لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود في هذا المستودع يوميا".

السلطات الأوكرانية غارات روسية كييف أوكرانيا الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

عبدالله بالخير

بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

كارولين عزمي

بعد تصدرها التريند.. كارولين عزمي تحسم حقيقة أول أجر لها في التمثيل

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد