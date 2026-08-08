بسبب صيانة إطار سيارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بالشرقية من (عامل بورشة إصلاح إطارات سيارات "مصاب بسحجات بالكتف وجرح قطعى بالرأس"– مقيم بدائرة المركز) بقيام (أحد الأشخاص ، ونجله – مقيمان بذات الدائرة) بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام "مطرقة – قطعة حديدية" محدثان إصابته ، لخلافات سابقة بينهم حول قيمة إصلاح إطار خاص بسيارتهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض الطرفين على النيابة العامة أبديا رغبتهما فى التصالح.





