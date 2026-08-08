وزير إندونيسي: نأمل عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة مع مصر هذا العام

عبر وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو، اليوم السبت، عن أمله في عقد الاجتماع الثاني للجنة التجارية المشتركة بين إندونيسيا ومصر خلال العام الجاري، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار.

وقال سانتوسو ـ في بيان صدر اليوم، وفقا لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية ـ "نأمل أن يتم تعزيز الالتزامات التجارية و الاستثمارية بين البلدين من خلال البدء الفوري في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية و اتفاقية التجارة الحرة، ولذلك، نأمل أن يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع الثاني للجنة التجارية المشتركة خلال هذا العام".

ولتسريع العملية، اقترح سانتوسو إجراء الاتصالات و المناقشات عبر الإنترنت كإجراء مؤقت قبل انعقاد الاجتماع المباشر للجنة التجارية المشتركة.

يأتي هذا البيان عقب اجتماع ثنائي عقده سانتوسو مع وزير الاستثمار و التجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح في مدينة جايبور بالهند أمس على هامش الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع "بريكس".

وأوضح وزير التجارة الإندونيسي أن الاجتماع تناول الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي، بما في ذلك مقترحات لبدء مفاوضات اقتصادية في إطار اتفاقية التجارة التفضيلية واتفاقية التجارة الحرة.

وفقًا لبيانات وزارة التجارة الإندونيسية، تحتل مصر المرتبة الـ 24 بين وجهات الصادرات الإندونيسية والمرتبة الـ 40 بين مصادر وارداتها.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين مصر وإندونيسيا 1.74 مليار دولار أمريكي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2026، حيث بلغت الصادرات الإندونيسية 1.09 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات من مصر 647.70 مليون دولار أمريكي.

وقد سجلت إندونيسيا فائضا تجاريا مع مصر بلغ 1.50 مليار دولار أمريكي في عام 2025، حيث بلغت صادراتها 1.94 مليار دولار أمريكي فيما بلغت وارداتها 439.8 مليون دولار أمريكي.