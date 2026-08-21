محافظ أسوان يفتتح ملحق مسجد ودار الميرغنية الختمية بالشيخ هارون

فى ضوء حرصه على دعم دور المؤسسات الدينية والمجتمعية، وتعزيز جهود نشر الفكر الوسطى والعلوم الشرعية ، وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، إفتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ملحق مسجد ودار الميرغنية الختمية بمنطقة الشيخ هارون، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليون جنيه، وعلى مساحة 190 م2، ليقدم مجموعة من الخدمات الدينية والمجتمعية لأهالى المنطقة.

ملحق متكامل للخدمات الدينية والمجتمعية

ويضم الملحق مصلى، ومكتباً لتحفيظ القرآن الكريم، ومجالس لدراسة العلوم الشرعية، إلى جانب عدد من الخدمات الاجتماعية، بما يسهم فى دعم الأنشطة الدينية والتوعوية وخدمة أبناء المنطقة.

حضور القيادات الدينية والتنفيذية

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد الله محجوب شيخ عموم الطريقة الميرغنية وعضو المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية بالقاهرة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية، فضلاً عن عدد من القيادات البرلمانية والدينية والعسكرية والتنفيذية والمجتمعية.

دعم دور المؤسسات الدينية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة حريصة على دعم المؤسسات الدينية وتشجيع الجهود الذاتية التى تستهدف إنشاء وتطوير دور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والأنشطة المجتمعية بما يسهم فى تعزيز الوعى الدينى ونشر القيم والأخلاق الحميدة وخدمة المواطنين.

تقديم مجموعة من التواشيح الدينية

تم تقديم مجموعة من التواشيح والإبتهالات الدينية بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف.

رسالة المحافظة :

تأتى إفتتاحات وتطوير المنشآت الدينية والمجتمعية ضمن جهود محافظة أسوان لدعم العمل الدينى والمجتمعى ، وتشجيع المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية بما يعزز دور هذه المنشآت فى نشر الوعى والثقافة الدينية وخدمة أهالى المناطق السكنية المختلفة بالمحافظة .