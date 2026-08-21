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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يصلي الجمعة في مسجد الشهداء بشرم الشيخ ويستمع إلى مطالب الأهالي.. صور

المحافظ خلال أداء صلاة الجمعة بشرم الشيخ
المحافظ خلال أداء صلاة الجمعة بشرم الشيخ
ايمن محمد

أدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشهداء بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء محمد حبيب، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد يوسف غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، إلى جانب عدد من أهالي المدينة.

جاءت خطبة الجمعة بعنوان «وانسب إلى قدره ما شئت من عِظَم»، وتناولت الحديث عن محبة النبي محمد ﷺ وتعظيم قدره، واغتنام شهر مولده في تجديد المحبة والاقتداء بسيرته العطرة وهديه، وتحويل هذه المحبة إلى سلوك عملي يترجم أخلاقه ورسالته في نشر الرحمة والخير والتسامح بين الناس.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ جنوب سيناء على مصافحة المواطنين والاستماع إلى عدد من مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر معهم، والتعرف عن قرب إلى مشكلاتهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على سرعة التعامل مع مطالبهم في مختلف المجالات.

جنوب سيناء المحافظ صلاة الجمعة شرم الشيخ

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