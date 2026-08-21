سقوط لص سرق هاتف طالب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لقسم شرطة الساحل بالقاهرة من (طالب – مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفه المحمول "بأسلوب المغافلة" بتاريخ 5 الجاري حال سيره بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بالصور" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وضُبط بحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









