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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات بسبب الجيرة والقمامة وراء تحطيم زجاج سيارة شخص بشبرا الخيمة

المتهم
المتهم
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص من ذوي الهمم تعرضه لأعمال بلطجة من جانب أحد جيرانه، وتحطيم زجاج سيارته، فضلًا عن زعمه توجهه إلى أحد أقسام الشرطة دون اتخاذ إجراءات بحقه.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب المنشور، وتبين أنه مقاول من ذوي الهمم، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبسؤاله، أفاد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، وهو بالمعاش ويقيم في العنوان ذاته، بسبب خلافات بين الجيران، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، دون وقوع إصابات، موضحًا أن المشكو في حقه أقدم على إتلاف زجاج سيارته خلال الواقعة.

وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله، أقر بارتكاب الواقعة، موضحا أن الخلاف نشب بسبب قيام الشاكي بإلقاء القمامة أمام منزله.

النيابة تحقق في الواقعة 

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فيما تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور بشأن تعرض الشاكي لأعمال بلطجة، وكذلك عدم صحة ادعائه تقاعس قسم الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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