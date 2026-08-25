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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تغييرات كبيرة.. كيف يفكر عموتة في تشكيل الأهلي أمام زد؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

يبدو أن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يريد أن يسمح للبداية الصعبة أمام إنبي بأن تتحول إلى أزمة رغم نجاح الفريق في قلب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2 في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري.

وبينما منحت ثلاثية الأهلي أمام إنبي الفريق أول ثلاث نقاط في رحلة استعادة لقب الدوري كشفت المباراة في الوقت نفسه عن عدد من الملاحظات الفنية التي دفعت عموتة إلى التفكير في إعادة ترتيب أوراقه قبل مواجهة زد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

المدير الفني المغربي بات أمام اختبار مبكر لاختيار التشكيل الأنسب خاصة أن بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المنتظر في ضربة البداية في الوقت الذي أثبت فيه عدد من البدلاء قدرتهم على منح الفريق شكلا أكثر قوة وتأثيرا خلال الشوط الثاني.

ومن هنا تبدو مواجهة زد بمثابة اختبار للتغييرات أكثر من كونها مجرد مباراة جديدة إذ يسعى عموتة إلى إرسال رسالة واضحة بأن التألق في التدريبات والمردود داخل الملعب هما معيارا المشاركة الأساسيان.

4 تغييرات تلوح في الأفق

وتشير المعطيات داخل الأهلي إلى أن عموتة يدرس إجراء تغييرات على التشكيل يأتي في مقدمتها استبعاد هادي رياض من الحسابات الأساسية خلال الفترة المقبلة بعدما لم يقدم المستوى الذي كان ينتظره الجهاز الفني في مباراة إنبي.

كما يدرس المدرب المغربي إعادة النظر في موقف طاهر محمد طاهر الذي لم يقدم الإضافة المنتظرة خلال مشاركته في المباراة إلى جانب أحمد نبيل كوكا في ظل رغبة المدير الفني في منح الفرصة لعناصر أخرى قادرة على تقديم حلول مختلفة.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك إذ يدرس عموتة أيضا إجراء تغيير في مركز الظهير الأيسر بعدما دفع بكريم فؤاد في هذا المركز خلال مباراة إنبي مع اتجاه لمنح كريم الدبيس الفرصة في مواجهة زد.

وهكذا فإن التغييرات المنتظرة لا تبدو مرتبطة بمركز واحد وإنما قد تمتد إلى أكثر من خط وهو ما يعكس رغبة عموتة في إعادة ضبط شكل الفريق بعد البداية المتعثرة.

كريم الدبيس يقترب من الظهور

يأتي مركز الظهير الأيسر ضمن أبرز الملفات التي تشغل الجهاز الفني قبل مواجهة زد فقد شارك كريم فؤاد في هذا المركز أمام إنبي لكن عموتة لم يحصل على الصورة التي كان يريدها ما دفعه إلى التفكير في الاعتماد على كريم الدبيس خلال المباراة المقبلة.

الدبيس يمتلك خصائص هجومية أفضل في هذا المركز كما أن الدفع به قد يمنح الأهلي قدرة أكبر على بناء الهجمات من الجبهة اليسرى خاصة مع حاجة الفريق إلى زيادة الفاعلية الهجومية منذ بداية المباريات بدلا من انتظار التأخر في النتيجة.

ومن المنتظر أن يحسم عموتة قراره النهائي وفقا لما سيظهر عليه اللاعبون في التدريبات الأخيرة قبل اللقاء.

لماذا يفكر عموتة في استبعاد طاهر وكوكا؟

التغييرات التي يدرسها عموتة لا تعني بالضرورة خروج اللاعبين من حساباته بشكل نهائي وإنما قد تكون رسالة فنية مؤقتة بهدف إعادة ترتيب المنافسة على المراكز.

طاهر محمد طاهر من العناصر التي يمتلكها الأهلي بخبرات كبيرة لكن الجهاز الفني يبحث عن أفضل صيغة هجومية تمنح الفريق السرعة والضغط والقدرة على التحول وهي أمور لم تظهر بالشكل المطلوب خلال بداية لقاء إنبي.

الأمر نفسه ينطبق على أحمد نبيل كوكا في ظل رغبة عموتة في الوصول إلى تركيبة أكثر توازنا في وسط الملعب خاصة بعد ظهور بعض المساحات أمام إنبي خلال الشوط الأول.

وبالتالي قد تكون مباراة زد فرصة أمام عناصر أخرى لإثبات أحقيتها بالمشاركة بينما يتحول طاهر وكوكا إلى أوراق يمكن للمدير الفني الاستعانة بها خلال اللقاء أو في المباريات التالية.

عموتة يراهن على درس إنبي

ورغم الانتقادات التي صاحبت البداية فإن عموتة خرج من مواجهة إنبي بعدة مكاسب فنية مهمة فالأهلي لم يكتف بتحقيق الفوز وإنما نجح في تغيير شكل المباراة بالكامل خلال الشوط الثاني بعدما تدخل المدير الفني بالتغييرات وأعاد الفريق إلى أجواء اللقاء.

وأكد عموتة أن قوة الفريق الذهنية كانت من أبرز أسباب العودة مشيرا إلى أن استقبال هدفين لم يمنع اللاعبين من مواصلة القتال حتى تحقيق الانتصار.

لكن المدرب المغربي يدرك في الوقت نفسه أن تكرار سيناريو التأخر أمام زد قد يكون أكثر خطورة ولذلك يسعى إلى معالجة الأخطاء قبل أن تتحول إلى ظاهرة مستمرة.

الدفاع.. التغيير ليس في الحراسة فقط

وفي الوقت الذي حسم فيه عموتة موقفه من استمرار مصطفى شوبير في حراسة المرمى يبدو أن التغيير قد يطول الخط الدفاعي أمام زد.

ويرى عموتة أن مسؤولية الأهداف التي استقبلها الأهلي أمام إنبي لا تقع على حارس المرمى وحده وهو ما يفسر تمسكه بشوبير وعدم تحميله مسؤولية الهدفين.

لكن في المقابل فإن بعض العناصر الدفاعية قد تدفع ثمن البداية السيئة خاصة هادي رياض مع إمكانية منح الفرصة لأشرف داري وياسر إبراهيم من أجل تشكيل ثنائي أكثر خبرة وصلابة.

وكان عموتة قد شدد على قيمة أشرف داري مؤكدا أنه لاعب دولي يمتلك شخصية قوية وقيمة كبيرة كما أثنى على خبرات ياسر إبراهيم ما يفتح الباب أمام تغيير محتمل في قلب الدفاع.

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