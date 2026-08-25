قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء مولد النبي.. صيغة تفتح لك أبواب السماء فرددها إلى المغرب
الرئيس السيسي: نسأل الله أن يجعل سيرة نبينا الكريم نبراسًا لنا في الرحمة والتسامح والمحبة
دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم
حريق هائل داخل محل ملابس بالمقطم.. والحماية المدنية تحاصر النيران
بسبب المزاح.. القبض على طالب تعدى بالضرب على آخر في دمياط
الرئيس السيسي يهنيء الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
الرئاسة الإيرانية: زيارة الوفد الباكستاني إلى طهران كانت مثمرة ونتائجها ستتضح قريبا
تريزيجيه: هذا موقفي من الاعتزال الدولي.. ونصحت صلاح بالانتقال إلى طرابزون
مأساة على طريق الضبعة.. 7 وفيات و8 مصابين في تصادم مينى باص وميكروباص وتريلا جنوب رأس الحكمة
قرينة الرئيس: ذكرى مولد النبي الكريم تمثل فرصة لاستلهام القيم النبيلة من سيرته العطرة
خبير عسكري: القصف الإسرائيلي مستمر.. والمفاوضات لم تُسفر عن انسحاب من الجنوب اللبناني
الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد توقف 4 أشهر.. مراكب الصيد تستعد للعودة إلى خليج السويس أول سبتمبر

صيد الأسماك
صيد الأسماك
محمد ثروت

تستعد مراكب الصيد العاملة في محافظة السويس للعودة تدريجيا  إلى مياه خليج السويس مع بدء سريان مواعيد السماح بالصيد اعتبارا  من الأول من سبتمبر المقبل بعد فترة التوقف التي تستهدف الحفاظ على المخزون السمكي وإتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك ونموها

وأوضح عمرو عمارة شيخ الصيادين بالسويس، أن مراكب الصيد العاملة بحرف الجر  ولنشات السنار و وفلايك الكركبة تستعد للعودة إلى العمل مع بداية شهر سبتمبر مشيرا إلى أن هذه الحرف تمثل شريحة كبيرة من العاملين في مجال الصيد البحري بالمحافظة
 

وأضاف أن عودة النشاط تمثل انفراجة مهمة للصيادين بعد فترة توقف استمرت عدة أشهر، خاصة في المناطق التي ترتبط أعمالها بالصيد بشكل مباشر ومنها الغريب وخلف البلد، لافتا  إلى أن الصيادين ينتظرون الموسم الجديد لتحسين حركة العمل وتوفير الأسماك الطازجة بالأسواق
 

وأشار شيخ الصيادين إلى أن موسم الصيد لا يعود بكل الحرف في موعد واحد حيث تختلف مواعيد استئناف النشاط وفقا  لنوع حرفة الصيد والمنطقة مؤكدا  أن حرفة الشانشولا في خليج السويس لها موعد مختلف للعودة بعد انتهاء فترة الحظر المقررة لها
 

وأوضح أن فترة توقف الصيد تمثل أهمية كبيرة للحفاظ على الثروة السمكية، ومنح الأسماك فرصة للتكاثر والنمو بما يساهم في دعم الإنتاج خلال الموسم الجديد والحفاظ على استدامة المهنة
 

كما تطرق عمارة إلى حركة الأسماك خلال المواسم السابقة موضحا  أن خليج السويس يشهد في بعض الفترات تحركات وهجرات لأنواع مختلفة من الأسماك وهو ما ينعكس على كميات وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق.
 

وتُعد محافظة السويس واحدة من أهم مراكز الصيد البحري في مصر، ويشكل ميناء الأتكة نقطة رئيسية لانطلاق واستقبال مراكب الصيد، بينما يرتبط عدد كبير من أبناء المحافظة بالمهنة سواء في أعمال الصيد أو النقل والتفريغ والتجارة.

وتترقب أسواق السويس عودة النشاط البحري مع بداية الموسم الجديد، وسط آمال بزيادة المعروض من الأسماك وتحسن حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.

البحر الاحمر محافظة السويس اسماك السويس موسم الصيد موسم الاسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-8-2026

عموتة

عرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتة

دعاء المولد النبوي 2026

دعاء المولد النبوي 2026.. ردد أجمل الأدعية في ذكرى مولد النبي للرزق والفرج

إمام عاشور

اجتماع لحسم التمديد.. إمام عاشور يعود للتدريبات الجماعية للأهلي اليوم

ترشيحاتنا

رفضا الهروب وتحديا النيران.. بطلان ينقذان أرواح العمال في حريق مطعم بالإسكندرية

رفضا الهروب وتحديا النيران.. بطلان ينقذان أرواح العمال في حريق مطعم بالإسكندرية

المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف ومحطات المعالجة بمطروح

المولد النبوي الشريف

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

بالصور

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد