بعد توقف 4 أشهر.. مراكب الصيد تستعد للعودة إلى خليج السويس أول سبتمبر

تستعد مراكب الصيد العاملة في محافظة السويس للعودة تدريجيا إلى مياه خليج السويس مع بدء سريان مواعيد السماح بالصيد اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل بعد فترة التوقف التي تستهدف الحفاظ على المخزون السمكي وإتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك ونموها

وأوضح عمرو عمارة شيخ الصيادين بالسويس، أن مراكب الصيد العاملة بحرف الجر ولنشات السنار و وفلايك الكركبة تستعد للعودة إلى العمل مع بداية شهر سبتمبر مشيرا إلى أن هذه الحرف تمثل شريحة كبيرة من العاملين في مجال الصيد البحري بالمحافظة



وأضاف أن عودة النشاط تمثل انفراجة مهمة للصيادين بعد فترة توقف استمرت عدة أشهر، خاصة في المناطق التي ترتبط أعمالها بالصيد بشكل مباشر ومنها الغريب وخلف البلد، لافتا إلى أن الصيادين ينتظرون الموسم الجديد لتحسين حركة العمل وتوفير الأسماك الطازجة بالأسواق



وأشار شيخ الصيادين إلى أن موسم الصيد لا يعود بكل الحرف في موعد واحد حيث تختلف مواعيد استئناف النشاط وفقا لنوع حرفة الصيد والمنطقة مؤكدا أن حرفة الشانشولا في خليج السويس لها موعد مختلف للعودة بعد انتهاء فترة الحظر المقررة لها



وأوضح أن فترة توقف الصيد تمثل أهمية كبيرة للحفاظ على الثروة السمكية، ومنح الأسماك فرصة للتكاثر والنمو بما يساهم في دعم الإنتاج خلال الموسم الجديد والحفاظ على استدامة المهنة



كما تطرق عمارة إلى حركة الأسماك خلال المواسم السابقة موضحا أن خليج السويس يشهد في بعض الفترات تحركات وهجرات لأنواع مختلفة من الأسماك وهو ما ينعكس على كميات وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق.



وتُعد محافظة السويس واحدة من أهم مراكز الصيد البحري في مصر، ويشكل ميناء الأتكة نقطة رئيسية لانطلاق واستقبال مراكب الصيد، بينما يرتبط عدد كبير من أبناء المحافظة بالمهنة سواء في أعمال الصيد أو النقل والتفريغ والتجارة.

وتترقب أسواق السويس عودة النشاط البحري مع بداية الموسم الجديد، وسط آمال بزيادة المعروض من الأسماك وتحسن حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.