معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين لقطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر، إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التي تعد الـ 79، تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر ، أن فريقا من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم و تقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري، لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، و مستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى و المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين و فرز الحالات و نقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.



