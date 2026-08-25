خبير دولي: مصر تزخر بثروة متحفية وتراث حضاري فريد

أكد الخبير الدولي الدكتور عمرو خيري عبد الله أن مصر تزخر بثروة متحفية وتراث حضاري فريد، بما تمتلكه من متاحف ومواقع أثرية تعكس عمق تاريخها وتنوع حضارتها، ترسخ مكانتها باعتبارها إحدى أهم الحاضنات للتراث الإنساني على مستوى العالم.

وقال - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه بمكتبة الإسكندرية - إن المتاحف والتراث المصري تؤدي دورًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا في حفظ الذاكرة الوطنية و الإنسانية، ونقل رسالة الحضارة المصرية عبر الأجيال، مؤكداً أن الدولة تولي المنظومة المتحفية وإنشاء متاحف جديدة وتطوير المتاحف القائمة اهتماما غير مسبوق .

وأضاف أن مصر، بما لديها من ثراء حضاري وأثري، تولي اهتمامًا خاصًا بمدنها التاريخية، باعتبارها متحفًا مفتوحًا للتاريخ والحضارة الإنسانية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء وتطوير المتاحف في مختلف أنحاء الجمهورية؛ بما يسهم في إتاحة التراث أمام المواطنين والزوار، وتعزيز الوعي بالهوية والتاريخ.

وأوضح أن المتاحف تمثل في جوهرها ذاكرة للشعوب و الأحداث المفصلية، لأنها تحفظ التجارب الإنسانية بما تحمله من دروس، وتساعد المجتمعات على فهم تاريخها، والتعلم من اللحظات المؤثرة، والبناء على القيم المشتركة التي تجمع الشعوب.

وقال إننا في عالم يشهد العديد من التحديات، في أمس الحاجة إلى إعادة اكتشاف دور الثقافة والتراث باعتبارهما من الأدوات المهمة لتعزيز الحوار والتفاهم وبناء السلام، مؤكدًا أن بناء السلام يبدأ من وعي الإنسان بتاريخ الآخر وثقافته وحقه في الحفاظ على هويته وذاكرته.

وأشار إلى أن تعزيز الحوار وبناء السلام يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العديدة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والنزاعات ممتدة، مؤكدًا أن السلام المستدام يتطلب رؤية شاملة تقوم على الحوار و التنمية و تمكين المجتمعات والحفاظ على هويتها الثقافية.

وأكد أن السلام والتنمية يمثلان وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في مجتمعات تعاني من الصراعات، كما أن السلام نفسه لا يمكن أن يستمر دون توفير فرص التنمية والعدالة وتمكين الإنسان.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور عمرو خيري عبد الله دور مؤسسة INPEACE، موضحًا أنها تعمل من خلال رؤية تقوم على تعزيز ثقافة السلام، ودعم الحوار، وبناء جسور التفاهم بين المجتمعات، وإيجاد مساحات للتعاون بين المؤسسات والأفراد من أجل معالجة التحديات والتعامل مع نتائجها.

وأشار إلي أنه شارك في لقاءات تركز على دور المتاحف في بناء السلام تحت عنوان "المتحف من أجل السلام " نظمتها لجنة بناء السلام بالمنطقة الروتارية 2451، مشيدا بتلك الفعاليات والمبادرات بما يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية دور المجتمع المدني في دعم الاستقرار وتعزيز ثقافة السلام.

وأوضح أن جانب من تلك المبادرات تقام بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف ICOM Egypt ، وتمثل نموذجًا مهمًا للشراكة بين المؤسسات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية ببناء السلام.

وأوضح الدكتور عمرو خيري عبد الله أن مشروع «متحف التعافي»- والذي يقدم التجارب الإنسانية -يقدم رؤية مهمة لدور المتحف، قائلًا: «المتحف لا يحفظ الماضي فقط، وإنما يمنحنا فرصة لفهمه والتعلم منه، ويمكن أن يتحول إلى مساحة للحوار والتعافي، وإلى ذاكرة تحفظ تجارب الشعوب وتساعدها على بناء مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا».