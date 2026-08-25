نجاح 6 جراحات لاستبدال المفاصل بمستشفى الغردقة العام

​شهد قسم جراحة العظام بمستشفى الغردقة العام نجاحاً طبياً جديداً بتمكنه من إجراء 6 عمليات دقيقة لاستبدال المفاصل الصناعية بالكامل.

وأكد محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي - فى بيان - أن المحافظة مستمرة في دعم القطاع الصحي وتوفير التجهيزات والتقنيات الحديثة بالمستشفيات الحكومية؛ بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة تليق بأبناء البحر الأحمر وتخفف الأعباء عنهم.

من جهته، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المديرية تركز على رفع كفاءة التخصصات الطبية الحرجـة وتوفير التدخلات الجراحية المعقدة داخل مستشفيات البحر الأحمر، مشيداً بجاهزية المستشفى وكفاءة الكوادر العاملة به.

​تضمنت الجراحات تركيب 5 مفاصل كاملة للركبة (من بينها حالتان بتقنية جذع الساق الطويل)، إضافة إلى عملية لاستبدال مفصل الفخذ بالكامل، واستقرت صحة جميع المرضى حيث تمكنوا من الوقوف والحركة في اليوم التالي للجراحة.

​قاد الجراحات فريق ضم الدكتور شنودة راجي فارس، استشاري العظام، والأخصائيين الدكتور بيتر يوسف، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور فارس غنيم، تحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير المستشفيات بالمديرية، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير مستشفى الغردقة العام.



