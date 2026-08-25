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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاحهما بـ«القدر».. رزان جمّال وقصي خولي في عمل درامي جديد

بعد نجاحهما في «القدر».. رزان جمّال تتعاون مع قصي خولي في بطولة عمل درامي جديد
بعد نجاحهما في «القدر».. رزان جمّال تتعاون مع قصي خولي في بطولة عمل درامي جديد
أوركيد سامي

تجدد النجمة اللبنانية البريطانية رزان جمّال تعاونها مع النجم السوري قصي خولي، من خلال مشاركتهما في بطولة عمل درامي جديد، من إخراج محمد جمعة وإنتاج شركة «إيغل فيلمز»، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه الثنائي في أول تعاون جمعهما ضمن مسلسل «القدر».

ومن المقرر أن تبدأ رزان جمّال تصوير العمل خلال الفترة المقبلة في لبنان، حيث تدور أحداثه في 10 حلقات، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية. ويأتي هذا التعاون ليجمع رزان وقصي مجدداً بعد النجاح الذي حققه مسلسل «القدر»، الذي لفت الأنظار إلى الكيمياء التي جمعتهما كثنائي درامي.

وعلى الصعيد العالمي، كان أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية خارج العالم العربي مشاركتها في الموسم الثاني من مسلسل «The Sandman»، الذي عُرض على منصة نتفليكس، إلى جانب مجموعة من نجوم هوليوود، من بينهم توم ستوريدج، جينا كولمان، رويري أوكونور، فريدي فوكس، كليف راسل، لورنس أوفراين وجاك جليسون. وبهذه المشاركة، واصلت رزان حضورها العربي في عالم «DC/Vertigo Comics».

أما أحدث أعمالها السينمائية، فهو فيلم «أسد» للمخرج المصري العالمي محمد دياب، والذي انطلق في دور العرض السينمائية في مايو الماضي، محققاً نجاحاً جماهيرياً ونقدياً، وتشارك رزان في بطولته إلى جانب النجم محمد رمضان.

وسبق أن حصلت رزان جمّال على جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في الدورة التاسعة والأربعين من مهرجان جمعية الفيلم، عن دورها في فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، الذي شاركت في بطولته إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز وهند صبري.

رزان جمّال اخبار الفن نجوم الفن

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