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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب أولوية المرور.. «خناقة شارع» تنتهي بضبط قائد دراجة نارية بالإسكندرية

قائد الدراجة
قائد الدراجة
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى قائد سيارة ملاكي من قائد دراجة نارية، لقيامه بالتعدي عليه بالسب أثناء سيرهما بأحد الطرق في المحافظة.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 6 أغسطس الجاري، وأثناء سيره بسيارته الملاكي، والتي تبين أنها سارية التراخيص بدائرة قسم شرطة أول الرمل، نشبت مشادة بينه وبين قائد دراجة نارية بسبب خلاف حول أولوية المرور، قام خلالها قائد الدراجة بالتعدي عليه بالسب.

خلاف بسبب المرور

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مرجعًا ذلك إلى الخلاف الذي نشب بينهما بسبب أولوية المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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