مذكرة تفاهم بين السعودية وباكستان لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني

وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان للتعاون في مجال الأمن السيبراني.



ومثّل الجانبين خلال توقيع المذكرة محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسعودية المهندس ماجد بن محمد المزيد، ووزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان شذى فاطمة خواجة، حيث تهدف المذكرة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني من أجل حماية الفضاء السيبراني والمصالح الحيوية بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



وتضمنت المذكرة مجالات عدة من أبرزها تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية، وتأتي في إطار جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية إلى تعزيز موقع المملكة الرائد دوليًا في قطاع الأمن السيبراني، عبر توطيد التعاون والتكامل مع الجهات المماثلة خارج المملكة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون وصناعة الشراكات الدولية في مجالات الأمن السيبراني.

