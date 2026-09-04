محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة .. إقبال من مختلف الجنسيات وإشادة بمستوى الخدمات بشرم الشيخ

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، رافقه خلالها اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للزائرين، والتأكد من الالتزام بالمظهر الحضاري والطابع المميز للمنطقة.

وشهدت منطقة خليج نعمة خلال الجولة إقبالًا لافتًا من الزائرين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس النشاط السياحي الذي تشهده مدينة شرم الشيخ، باعتبار خليج نعمة أحد أبرز المقاصد السياحية والترفيهية بالمدينة.

وحرص المحافظ على التواصل المباشر مع عدد من المواطنين والزائرين، والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على أي ملاحظات أو مطالب يمكن العمل على تلبيتها وتحسين مستوى الخدمات.

وأعرب عدد من الزائرين عن سعادتهم بوجودهم في شرم الشيخ، مشيدين بمستوى الخدمات والأجواء العامة التي تتميز بها المدينة، ولم يبدوا ملاحظات جوهرية بشأن المنطقة.

كما تفقد المحافظ عددًا من المحال والأنشطة التجارية والترفيهية بمنطقة خليج نعمة، وأشاد بالتزام أصحاب المحال والمنشآت بالضوابط المنظمة وخطوط التنظيم، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط والمظهر العام مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لخليج نعمة، والالتزام بالطابع المميز للمنطقة، باعتبارها إحدى أهم الواجهات السياحية بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أهمية استمرار أعمال النظافة والتجميل، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يتناسب مع المكانة السياحية العالمية للمدينة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمناطق السياحية والحيوية بمدينة شرم الشيخ، وحرص المحافظة على الاستماع بصورة مباشرة إلى آراء المواطنين والزائرين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة وتعزيز مكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية على المستوى الدولي.