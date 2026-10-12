سفير إسبانيا لدى مصر: القاهرة ومدريد يد واحدة ورؤية مشتركة

أ ش أ

أكد سفير إسبانيا لدى مصر سرخيو كارانثا على اهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.. مشيرا الى أن "مصر وإسبانيا.. يد واحدة ورؤية واحدة ".

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها السفير مساء اليوم الاثنين خلال الاحتفال الذى أقامته السفارة بمناسبة اليوم الوطنى وبحضور وزير السياحة والاثار شريف فتحي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاضافة إلى وزير الصناعة خالد هاشم.

وقال السفير إنه في فبراير 2025، تم ترفيع العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. مشيرا الى ان الشهور الماضية شهدت زيارات رفيعة المستوى، لاسيما زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى إسبانيا في مايو، وزيارة وزير الزراعة ووزير التموين الأسبوع الماضى لمدريد.

وأوضح انه تم التوقيع على اتفاقيات هامة في مجال تسليم المجرمين، والتعاون القضائي وتبادل المعلومات.

واضاف ان العلاقات بين البلدين تشمل جميع المجالات.. مسلطا الضوء على زيادة التبادل التجاري والاستثماري، والتوسع في قطاعات إنتاجية واستراتيجية.

ولفت الى ان جامعات البلدين تعملان على برامج مشتركة حيث ان القاهرة ستستضيف بعد أيام منتدى الجنوب الحنوب South South في القاهرة، برعاية واحدة من أعرق الجامعات الاسبانية وهي جامعة IE.

وأوضح أن العام الجاري كان مهماً للرياضة في إسبانيا التى فازت بكأس العالم "وشعرنا بمحبة إخواتنا المصريين".

ووصف العلاقات بين البلدين في مجالي السياحة والآثار ب"الممتازة" .

كما أشاد بالتعاون الثقافي والعلمي لاسيما مع وجود 18 بعثة أثرية إسبانية في مصر، ومعهد ثيربانتس.

من جانبه.. أشاد الوزير شريف فتحى بالعلاقات الممتدة التى تربط بين البلدين والمبنية على الاحترام المتبادل .. ناقلاً تحيات وتهنئة الدكتور مدبولي لإسبانيا بمناسبة العيد الوطني .

وقال إنه خلال عام 2025 شهدت العلاقات زخما كبيرا بدأ بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى مدريد حيث تم ترفيع العلاقات وتلاها زيارة جلالة ملك اسبانيا والملكة إلى مصر.