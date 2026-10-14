حكم عراقي لمباراة الدحيل والشباب بدوري أبطال الخليج

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تكليف الحكم العراقي، علي حسين، بمهمة حكم تقنية الفيديو الـ(VAR) في مباراة الدحيل والشباب ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية.

وذكر الاتحاد في بيان أنه تم تكليف الحكم العراقي، علي حسين علي، بمهمة حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR) في مباراة الدحيل القطري والشباب العُماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية.

موعد المباراة

وتابع، أنه من المقرر أن تُقام المباراة، اليوم الأربعاء، الموافق 14 2026، على ستاد عبدالله بن خليفة، عند الساعة 5:45 مساءً".