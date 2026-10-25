أخبار التكنولوجيا | بمواصفات مُتطورة وسعر أرخص إليك أفضل لابتوب في الأسواق و 5 أسرار لحماية كلمات مرورك وبياناتك من الاختراق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بمواصفات مُتطورة وسعر أرخص.. لينوفو تطرح حاسوبها الجديد IdeaCentre Tower

أطلقت شركة لينوفو الصينية، الرائدة عالمياً في صناعة التقنية، حاسوبها المكتبي الأحدث IdeaCentre Tower طراز 14IRR11، متبعة استراتيجية تسعيرية غير متوقعة تعتمد على خفض القيمة السوقية للمنتج بدلاً من رفعها.

وبدأت الشركة طرح الجهاز رسمياً في سوق هونغ كونغ كخطوة أولى، مع إشارات قوية بقرب توفره في الأسواق العالمية الأخرى، بما في ذلك السوق الأوروبية، وذلك بعد إدراجه رسمياً ضمن منصة المواصفات الفنية المعتمدة للشركة.

عملاق اقتصادي جديد.. تسريبات تكشف مواصفات Vivo X500 E القادم

تستعد شركة فيفو لإطلاق هاتف Vivo X500 E كخيار اقتصادي ضمن سلسلة هواتف X500 الفاخرة.

لم تُعلن الشركة بعد عن موعد الإطلاق أو تُلمّح إلى أي تفاصيل أخرى حول الجهاز.

مع ذلك، فقد اجتاز X500 E بالفعل العديد من الفحوصات التنظيمية، ما يُشير إلى إمكانية إطلاقه قريبًا.

قبل إطلاقه، تعرض هاتف Vivo X500 E لتسريبات عديدة كشفت عن أبرز إمكانياته.

Google Messages يبدأ طرح الحماية المعززة لرصد الرسائل الاحتيالية

بدأت شركة جوجل رسمياً طرح تحديث أمني بارز لمستخدمي نظام أندرويد حول العالم، يتضمن خياراً جديداً يُدعى "الحماية المعززة" (Enhanced Protection) داخل تطبيق رسائل جوجل تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتضييق الخناق على قراصنة الإنترنت والمحتالين الذين يعتمدون على أساليب الخداع الرقمي المتطورة عبر الرسائل النصية قصيرة المدى والمحادثات الذكية.

بعد ثغرة PHP الخطيرة.. 5 أسرار لحماية كلمات مرورك وبياناتك من الاختراق

حذر باحثون في مجال الأمن السيبراني من مخاطر تهدد بيانات المستخدمين على الإنترنت، عقب الكشف عن ثغرتين أمنيتين خطيرتين في البنية التحتية للغة البرمجة مفتوحة المصدر PHP، التي تستخدم في نحو 70% من مواقع الإنترنت حول العالم، وفقا لما أعلنته شركة OpenAI يوم الأربعاء الماضي.

ورغم أن الثغرتين تؤثران بشكل أساسي على مالكي المواقع الإلكترونية والقائمين على تشغيلها، فإنهما قد تتيحان للقراصنة الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين، خاصة إذا لم تحدث الشركات المشغلة أنظمتها لمعالجة الثغرات الأمنية.

بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟

قد تمتلئ مساحة معرض الصور على هواتف أندرويد سريعا، خصوصا لدى المستخدمين الذين يلتقطون عددا كبيرا من الصور يوميا.

ومع محاولة تنظيم المعرض وحذف الصور غير المرغوب فيها، قد تحذف بعض الصور المهمة بالخطأ، سواء كانت ذكريات شخصية أو صورا يرغب المستخدم في نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وللتعامل مع هذه المشكلة، تتيح هواتف أندرويد الاحتفاظ بالصور المحذوفة مؤقتا داخل مجلد "المحذوفة مؤخرا" أو سلة المهملات، بدلا من إزالتها نهائيا فور حذفها.

وتظل الصور متاحة للاستعادة لمدة تصل إلى 30 يوما في بعض تطبيقات المعرض، ما يمنح المستخدم فرصة لاسترجاع الصور التي يحتاج إليها قبل حذفها نهائيا.

ويمكن استعادة الصور المحذوفة من خلال تطبيق المعرض الأصلي على الهاتف أو باستخدام تطبيق صور جوجل Google Photos، وفقا لمكان تخزين الصور والتطبيق المستخدم في حذفها.