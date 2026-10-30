البدوي: تشكيل لجنة عليا دائمة للانتخابات تتبعها 3 لجان متخصصة.. فيديو وصور

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن حزي الوفد يستعد لمرحلة جديدة من العمل السياسي والتنظيمي مشيرا إلى أنه اعتبارًا من يناير 2027 سيتم تشكيل لجنة عليا دائمة للانتخابات تتبعها ثلاث لجان متخصصة، الأولى لانتخابات الرئاسة والثانية لانتخابات مجلس الشيوخ، والثالثة لانتخابات مجلس النواب.

وأكد البدوي خلال كلمته للوفديين بمناسبة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ان لحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة اعتمادا على مرشحيه، دون الاستناد إلى مقاعد يمنحها له أي طرف سياسي، مشددًا على أن تاريخ حزب الوفد ومكانته السياسية لا يسمحان له بطلب مقاعد من أحد أو انتظار تعاطف الآخرين.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن الحزب سيبدأ إعداد مرشحيه مبكرا من خلال لجان انتخابية في جميع المحافظات لتجهيز الكوادر الحزبية لخوض الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة، مؤكدا أن الهدف هو أن يكون للوفد مرشح في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس حزب الوفد أنه نجح خلال الفترة الماضية في ضم عدد من النواب السابقين واستعادة بعض النواب الذين تركوا الحزب، لافتًا إلى أن الحزب يمتلك حاليًا 140 مرشحًا لانتخابات الهيئة العليا، جميعهم من أبناء الوفد.

وشدد البدوي على أن دعم مرشحي الحزب لن يقتصر على الدعم السياسي والمعنوي والإعلامي وإنما سيمتد إلى الدعم المادي أيضًا، مؤكدا أنه لن يترك المرشحين الفرديين يخوضون الانتخابات دون مساندة حقيقية من الحزب.

وأشار إلى أن هذه التجربة سبق تطبيقها في انتخابات عام 2015 عندما طالب مرشحي القوائم بدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في المحافظات وهو ما ساهم في وصول 36 نائبا وفديًا إلى البرلمان.

وأكد البدوي أن الحزب سيضع معايير محددة لاختيار مرشحيه في المرحلة المقبلة، وفقًا لاحتياجات كل دائرة وطبيعة الشخصيات المرشحة، موضحًا أن عدم التوفيق في انتخابات الهيئة العليا لن يعني إبعاد المرشحين عن العمل الحزبي.

واختتم رئيس حزب الوفد تصريحاته بالتأكيد على أن المرشحين الفائزين سيحظون بالتهنئة والدعم، بينما سيحرص الحزب على الاستفادة من خبرات الذين لم يحالفهم التوفيق، وإسناد مواقع قيادية فاعلة إليهم، في إطار برنامج عمل يستعد لتقديمه إلى الهيئة العليا الجديدة.

البدوي : سنتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من النواب الذين لم يلتزموا بسداد المستحقات المالية.. صور

قال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد أن الحزب يواجه تحديات مالية متراكمة، وأنه يسعى إلى معالجة الأخطاء السابقة وعدم العودة إلى الوراء مشيرا إلى أن الهيئة العليا رأت أن تحصيل 60% من المستحقات أفضل من الدخول في مسارات قانونية طويلة قد لا تحقق العائد المرجو.

وكشف البدوي خلال كلمته للوفديين بمناسبة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد عن اتخاذ الشؤون القانونية بالحزب إجراءات قانونية ضد عدد من النواب الذين لم يلتزموا بسداد المستحقات المالية المقررة عليهم لافتا إلى صدور أحكام بالحبس ضد بعضهم، وهو ما اعتبره أمرًا لا يليق بتاريخ الحزب ومكانته.

وقال البدوي خلال كلمته إن بعض النواب لم يفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الحزب، موضحا أنه لم يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، إلا أن الشؤون القانونية بدأت بالفعل اتخاذ هذه الإجراءات، مؤكدا رفضه اللجوء إلى مقاضاة نواب الوفد، وتدخله لوقف حالتين من هذه الإجراءات.