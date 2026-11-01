موجز أخبار الوادي الجديد| افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية.. وفعاليات يوم الخريجين

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها،:

محافظ الوادي الجديد تشارك بافتتاح النسخة الخامسة من "مهرجان النباتات الطبية والعطرية

شاركت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، في افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية لعام 2026، والذي أُقيم بالمتحف الزراعي بالدقي، بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظي الجيزة والفيوم وقنا، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من السفراء وممثلي الجهات المعنية والقيادات التنفيذية والتصديرية.

وصرحت المحافظ بأن الوادي الجديد تمتلك مقومات زراعية وبيئية متميزة تؤهلها للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، في ضوء ما تتمتع به من مساحات زراعية واسعة وتنوع في الظروف المناخية، مشيرةً إلى أن المحافظة تعمل على تشجيع التوسع في هذه الزراعات الواعدة، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع التركيب المحصولي، وتشجيع إدخال المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية المرتفعة، مع تعزيز فرص إقامة مشروعات للتجفيف والتعبئة والتصنيع واستخلاص الزيوت والمستخلصات النباتية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين والمنتجين.

وتضمنت فعاليات الافتتاح تفقد أجنحة المعرض المقام على هامش المهرجان، والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات في مجالات زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تبادل الرؤى حول فرص تطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية وزيادة مساهمته في الصادرات الزراعية المصرية.

محافظ الوادي الجديد تشارك في فعاليات «يوم الخريجين 2026» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

شاركت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في فعاليات «يوم الخريجين 2026»، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر فرع الأكاديمية بالقرية الذكية، وذلك تلبيةً للدعوة الكريمة من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وشهدت الفعاليات تكريم السيدة محافظ الوادي الجديد، تقديرًا لجهودها المتميزة في قيادة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة، وما تشهده من جهود تنموية ومشروعات تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأعربت المحافظ عن اعتزازها بهذا التكريم كإحدى خريجات الأكاديمية، لما أسهمت به في إثراء مسيرتها العلمية والعملية، مشيدةً بالدور الرائد للأكاديمية في إعداد الكوادر المؤهلة وصقل قدرات الشباب، وتخريج أجيال قادرة على تولي المسئولية والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن وقيادة مسيرة التنمية، فضلًا عن دورها التنموي بتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات التدريب والاستشارات وإعداد دراسات جدوى متكاملة للمشروعات المقترحة بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المحافظة لا سيّما في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من كبار الشخصيات العامة وقيادات الأكاديمية ونخبة من خريجيها ورواد الأعمال والإعلاميين والرياضيين، كما تضمنت إطلاق بودكاست الخريجين الذي يضم 16 خريجًا من أصحاب التجارب المهنية والقصص الملهمة، وعقد جلسة نقاشية في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز التواصل مع خريجيها وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.