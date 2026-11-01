محافظ الوادي الجديد: تخفيض الشريحة المحاسبية لعدادات الكهرباء الكودية الصادرة قبل يناير 2024

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عن موافقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على تخفيض الشريحة المحاسبية للعدادات الكودية الصادرة قبل يناير 2024 بواقع 192 قرش للكيلو وات بدلًا من 275 قرش للكيلو وات بقيمة تخفيض تصل إلى 83 قرش للكيلو وات، وذلك اعتباراً من غد الأول من نوفمبر 2026 ؛ استجابةً لمطالب المواطنين وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأكدت السيدة المحافظ أن هذه الموافقة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، والعمل على تيسير الإجراءات وتحقيق مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يراعي البعد الاجتماعي ويخفف من الأعباء المترتبة على استهلاك الكهرباء.

من جانبه، أوضح المهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالوادي الجديد، بدء استقبال المواطنين بمراكز الشحن؛ لتغيير الشريحة المحاسبية عن طريق كارت شحن العداد، مع استمرار متابعة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التخفيض، بما يحقق الاستفادة للمواطنين المستحقين.