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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار غزيرة وفيضانات تغمران 12 قرية في إندونيسيا

أمطار غزيرة وفيضانات تغمران 12 قرية في إندونيسيا
أمطار غزيرة وفيضانات تغمران 12 قرية في إندونيسيا
أ ش أ

تسببت الأمطار الغزيرة وفيضان عدد من الأنهار في إغراق 12 قرية موزعة على ثلاث مناطق فرعية في إقليم آتشيه غربي إندونيسيا، ما دفع السلطات إلى نشر فرق استجابة مشتركة للتعامل مع تداعيات الفيضانات.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الأحد أن المياه غمرت مناطق عدة في إقليم غرب آتشيه، ووصل منسوبها في بعض المواقع إلى عشرات السنتيمترات، بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان الأنهار في المناطق الداخلية.

وقال القائم بأعمال رئيس وكالة إدارة الكوارث في غرب آتشيه، دارماوان، إن فرقا مشتركة تم نشرها لمتابعة الأوضاع وتقديم الاستجابة اللازمة للمناطق المتضررة.

وفي منطقة سيكوندو، تسببت مياه الفيضانات في تآكل جزء من أحد الطرق وإلحاق أضرار بسور مدرسة، فيما ظلت تيارات الأنهار قوية حتى منتصف نهار اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

كما امتدت الفيضانات إلى أربع قرى في منطقة سونجاي ماس، وهي تونجكوب وكايونج ولانكونج وجودونج، بينما شهدت قرية ناباي في منطقة وويلا بارات ارتفاعا سريعا في منسوب المياه، التي بدأت في غمر منازل السكان.

وأوضح المسئول الإندونيسي أن الفيضانات بدأت أمس السبت، إثر فيضان نهري كروينج ميروبو في منطقة بانتي تشيرومن وكروينج وويلا في منطقة سونجاي ماس، نتيجة الأمطار الغزيرة.

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