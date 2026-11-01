سلطان عمان يبدأ زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية

بدأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق يومين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شين جينبينج.

وتواصلت الاستعدادات في العاصمة بكين للزيارة ، حيث شهدت الطرق الرئيسة وعدد من المواقع رفع العلم العماني والصيني في عدد من المواقع الصينية.

وقد حظيت الزيارة باهتمام واسع من المؤسسات الإعلامية الصينية الرسمية والمركزية، وفي مقدمتها صحيفة «الشعب اليومية» ووكالة أنباء «شينخوا» والتلفزيون المركزي الصيني ووكالة أنباء الصين الجديدة «تشاينا نيوز» وعدد من المواقع والمنصات الإخبارية.

وعكست التغطية الإعلامية اهتماما واضحا بالأبعاد السياسية والاقتصادية والحضارية للزيارة، حيث ركزت على أهميتها في مسيرة العلاقات العمانية الصينية، وما تمثله من محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

ولم تقتصر التغطية على نشر الأخبار المتعلقة بالإعلان عن الزيارة وبرنامجها، بل امتدت إلى تقديم مواد تحليلية وتعريفية ركزت على سلطنة عمان ومكانتها الإقليمية، وتاريخ علاقاتها مع الصين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

وتؤكد هذه التغطية الإعلامية الواسعة على أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية الصين الشعبية لا تحظى باهتمام سياسي واقتصادي فحسب، بل تمثل أيضا فرصة لتعزيز الحضور العماني في المشهد الإعلامي الصيني، والتعريف بمقومات سلطنة عمان وإنجازاتها، وترسيخ جسور التواصل الحضاري والإنساني بين الشعبين الصديقين.