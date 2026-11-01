قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطان عمان يبدأ زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية

سلطان عمان يبدأ زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية
سلطان عمان يبدأ زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية
أ ش أ

بدأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق يومين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شين جينبينج.

وتواصلت الاستعدادات في العاصمة بكين للزيارة ، حيث شهدت الطرق الرئيسة وعدد من المواقع رفع العلم العماني والصيني في عدد من المواقع الصينية.

وقد حظيت الزيارة باهتمام واسع من المؤسسات الإعلامية الصينية الرسمية والمركزية، وفي مقدمتها صحيفة «الشعب اليومية» ووكالة أنباء «شينخوا» والتلفزيون المركزي الصيني ووكالة أنباء الصين الجديدة «تشاينا نيوز» وعدد من المواقع والمنصات الإخبارية.

وعكست التغطية الإعلامية اهتماما واضحا بالأبعاد السياسية والاقتصادية والحضارية للزيارة، حيث ركزت على أهميتها في مسيرة العلاقات العمانية الصينية، وما تمثله من محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

ولم تقتصر التغطية على نشر الأخبار المتعلقة بالإعلان عن الزيارة وبرنامجها، بل امتدت إلى تقديم مواد تحليلية وتعريفية ركزت على سلطنة عمان ومكانتها الإقليمية، وتاريخ علاقاتها مع الصين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

وتؤكد هذه التغطية الإعلامية الواسعة على أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية الصين الشعبية لا تحظى باهتمام سياسي واقتصادي فحسب، بل تمثل أيضا فرصة لتعزيز الحضور العماني في المشهد الإعلامي الصيني، والتعريف بمقومات سلطنة عمان وإنجازاتها، وترسيخ جسور التواصل الحضاري والإنساني بين الشعبين الصديقين.

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الرئيس الصيني شين جينبينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

مخاطر تناول مضادات الأكتئاب تستمر حتى بعد التوقف

تحذير جديد بشأن مضادات الاكتئاب.. آثار جانبية قد تستمر بعد التوقف عن تناول الدواء

احراج شيماء سيف

الأمر محرج .. شيماء سيف تكشف عن مشاكلها مع الإنجاب

مقلب تايلور سويفت

آلاف الصراصير حرمتها من النوم.. ملقب أصاب تايلور سويفت بالهلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد