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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ235 مسيرة أوكرانية خلال الليل

وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ235 مسيرة أوكرانية خلال الليل
وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ235 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أ ش أ

 ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم / الأحد /، أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، أسقطت 235 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات ومنطقة موسكو .

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، وأوريول، وبينزا، وروستوف، وريازان، وساراتوف، وسمولينسك، وتامبوف، وتفير، وتولا، بالإضافة إلى منطقة موسكو.

وأعلنت الوزارة، في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية أمس / السبت /، "أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة، وأربعة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز فلامينغو، وصاروخين موجهين بعيد المدى من طراز نبتون، و604 طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية".

وزارة الدفاع الروسية وسائط الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة أوكرانية

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