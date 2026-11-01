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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صحيفة بريطانية: مصر تحظى باهتمامات القيادة الروسية لتعزيز الانفتاح على القارة الإفريقية

صحيفة بريطانية: مصر تحظى باهتمامات القيادة الروسية لتعزيز الانفتاح على القارة الإفريقية
صحيفة بريطانية: مصر تحظى باهتمامات القيادة الروسية لتعزيز الانفتاح على القارة الإفريقية
أ ش أ

 أبرزت صحيفة "هيرالد" البريطانية أهمية المحادثات التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في روسيا خلال مشاركته في القمة الروسية الإفريقية الثالثة التي عقدت مؤخرا.. مؤكدة أن مصر هي بوابة للقارة الإفريقية، ومن هذا المنطلق تحظى باهتمامات القيادة الروسية لتعزيز الانفتاح على القارة السمراء.

وذكرت الصحيفة - في تقرير - أن الرئيس السيسي استعرض نموذج التعاون بين مصر وروسيا - بما في ذلك محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها في قناة السويس - باعتباره نموذجاً يمكن الاحتذاء به في شراكات أوسع نطاقاً مع دول القارة.. مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الإفريقيين وضعوا خططاً لتوسيع نطاق التجارة، وتحويل العلاقات القائمة منذ زمن طويل إلى استثمارات ونمو صناعي، كما شدد عدد من قادة الدول الإفريقية على ضرورة تحويل الاتفاقات إلى إجراءات عملية.

وأوضحت الصحيفة أن وفودا من 48 دولة إفريقية، ضمت 21 زعيماً، اجتمعت في موسكو للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي عُقدت تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، واختُتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بإصدار بيان ختامي وخطة تعاون جديدة.

وأفاد المنظمون بأنه تم توقيع 146 وثيقة خلال القمة والمنتديات الاقتصادية والإنسانية والإعلامية المصاحبة لها، شملت 92 اتفاقا و54 مذكرة تفاهم.

وشارك في الفعاليات أكثر من 3500 شخص من 74 دولة، من بينهم ما يزيد عن 1200 ممثل عن نحو 630 شركة. كما تضمنت القمة والمنتديات أكثر من 40 جلسة نقاشية.

صحيفة هيرالد البريطانية الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الروسية الإفريقية الثالثة

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