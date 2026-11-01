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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برلماني يطالب بالتوسع في إنشاء المدارس المتميزة للغات في الإسماعيلية

النائب محمد طلبة
النائب محمد طلبة
الإسماعيلية انجي هيبة

 تقدم النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية ، بطلب إلى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وآخر باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية المتميزة للغات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استجابةً لمطالب أولياء الأمور والإقبال المتزايد عليها، في تحرك لدعم المنظومة التعليمية.

وطالب طلبة بتخصيص قطعة أرض بكل مركز لإنشاء مدرسة متميزة للغات، وقطعتَي أرض بمدينة الإسماعيلية، مع دراسة تطوير بعض المدارس القائمة، بما يخفف معاناة الطلاب من الانتقال إلى مدينة الإسماعيلية ويوفر فرصًا تعليمية متكافئة لأبناء المحافظة.

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