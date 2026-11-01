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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. انطلاق الدورة التدريبية الأولى لمشروع توطين وتعزيز الزراعة الذكية في الوادي الجديد

مدير محطة البحوث
مدير محطة البحوث
منصور ابوالعلمين

تنظم المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، الدورة التدريبية الأولى لمشروع توطين وتعزيز الزراعة الذكية في الوادي الجديد من خلال تراكيب محصولية مبتكرة، وذلك بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية والمنظمة العربية لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، بمقر المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بمدينة الخارجة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

تعاون بحثي لتعزيز الزراعة الذكية

وأكد الدكتور صلاح جميل، مدير عام المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، أن تنظيم الدورة يأتي في إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والمنظمة العربية لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، بهدف دعم جهود توطين الزراعة الذكية بمحافظة الوادي الجديد، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الزراعية المتاحة بالمناطق الصحراوية والجافة.

وأوضح أن الدورة تمثل انطلاقة تدريبية أولى لمشروع يستهدف تعزيز الزراعة الذكية بالمحافظة، من خلال الاعتماد على تراكيب محصولية مبتكرة، بما يتماشى مع طبيعة الظروف البيئية والزراعية التي تتميز بها المنطقة.

تراكيب محصولية مبتكرة لدعم التنمية الزراعية

وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية تطوير النظم الزراعية بالمناطق الجافة، والاستفادة من الخبرات البحثية والتطبيقية في مجال الزراعة، بما يسهم في دعم التوجه نحو تبني أساليب زراعية حديثة تتناسب مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية، وتعزز فرص التوسع في الأنشطة الزراعية بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محطه البحوث

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