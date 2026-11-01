تحصين 22 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالوادي الجديد

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار، ومرض طاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مستهدفة تحصين 146 ألف رأس من الثروة الحيوانية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لحماية الإنتاج الحيواني والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

تحصين أكثر من 22 ألف رأس منذ انطلاق الحملة

وأكد الدكتور مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة بلغ 15 ألفًا و498 بقرة ضد مرض الجلد العقدي، بالإضافة إلى تحصين 7 آلاف و429 رأسًا من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بإجمالي 22 ألفًا و927 رأسًا من الحيوانات، من خلال لجان التحصين البيطرية التي تعمل على الوصول إلى المربين بمختلف المناطق.

وأوضح أن أعمال التحصين تُنفذ من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة، تنتشر بمراكز وقرى المحافظة، لتيسير حصول المربين على الخدمات البيطرية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة، مع متابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة لضمان تحقيق المستهدف المقرر للحملة.



لجان ثابتة ومتحركة للوصول إلى المربين

وأشار إلى استمرار أعمال التحصين والتوعية والإرشاد البيطري بالتوازي مع تنفيذ الحملة، لتعريف أصحاب الثروة الحيوانية بأهمية التحصينات الدورية ودورها في الوقاية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على سلامة الحيوانات، والحد من الخسائر التي قد تنتج عن انتشار العدوى، بما يسهم في دعم استقرار وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

مناشدة للمربين بسرعة تحصين الحيوانات

وتهيب مديرية الطب البيطري بالمربين وأصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التعاون مع لجان التحصين، وسرعة تقديم الحيوانات لتحصينها وفق المواعيد المحددة، والاستفادة من أعمال الحملة المستمرة لمدة 30 يومًا من تاريخ انطلاقها، بما يضمن تعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على صحة الحيوانات واستدامة الإنتاج الحيواني.