«الزراعة الذكية» تقود تطوير التراكيب المحصولية المبتكرة بالوادي الجديد

أطلقت المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات الندوة الأولى ضمن الدورة التدريبية الأولى لمشروع توطين وتعزيز الزراعة الذكية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال التراكيب المحصولية المبتكرة، وذلك في إطار التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمنظمة العربية لدراسات المناطق الجافة والقاحلة «أكساد»، بهدف دعم نظم الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية الملائمة للبيئات الصحراوية.



التراكيب المحصولية والإدارة المتكاملة للآفات

وأوضح الدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، أن الندوة تناولت عددًا من المحاور العلمية المتخصصة التي تستهدف تعزيز كفاءة التراكيب المحصولية، والتعرف على دورها في تحسين الإنتاج الزراعي ومواجهة التحديات التي تفرضها الظروف المناخية والبيئية بالمناطق الصحراوية.

وتضمنت المحاضرات موضوع «التراكيب المحصولية كمدخل للإدارة المتكاملة للآفات الحشرية في البيئات الصحراوية»، وقدمه الأستاذ الدكتور صلاح جميل، إلى جانب محاضرة حول «دور تربية النبات في تطوير أصناف متكيفة مع التغيرات المناخية ودعم الزراعة الذكية مناخيًا»، قدمها الدكتور حسام فرج أستاذ دكتور بمركز بحوث الصحراء والمنسق العام لمنظمة مشاريع "أكساد".

الأعلاف الصيفية وخصوبة التربة ضمن محاور الندوة

كما تناولت الندوة أهمية الأعلاف الصيفية باعتبارها عنصرًا استراتيجيًا في التراكيب المحصولية المتكاملة، وذلك من خلال المحاضرة التي قدمها الأستاذ الدكتور تامر جمعة، فضلًا عن استعراض دور التراكيب المحصولية في تعزيز خصوبة التربة، من خلال المحاضرة التي قدمها الدكتور أحمد طلعت.

وتأتي هذه المحاور في إطار الاهتمام بتطوير النظم الزراعية المتكاملة، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في اختيار التراكيب المحصولية المناسبة لطبيعة الأراضي والظروف المناخية بالوادي الجديد، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد الزراعية ويحسن الإنتاجية.