محافظ القاهرة يتفقد تطوير ميدان سيتى ستارز ضمن مبادرة "تخضير القاهرة"

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، أعمال تشجير وإضاءة الميدان المجاور لمنطقة سيتى ستارز والذى تم تطويره بمساهمة من مجموعة شركات سيتى ستارز "الشربتلى" فى استجابة لدعوة محافظة القاهرة للمجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ل"تخضير القاهرة ".

محافظة القاهرة

وثمن محافظ القاهرة مساهمة الشركة مؤكدًا أنها تجسد دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة للحفاظ على البيئة، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والكيانات الاقتصادية في تنفيذ المبادرات التنموية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مجموعة شركات سيتى ستارز "الشربتلى" ستسهم كذلك فى تشجير الميادين المحيطة بالمنطقة، كما أسهموا ب ١٠٠٠ شجرة لتشجير المحاور المؤدية للميدان.