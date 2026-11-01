رئيس باكستان: رئاسة مجموعة ال24 تمثل فرصة مهمة لتعزيز التمثيل الفاعل للدول النامية في الشئون الاقتصادية العالمية

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أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم /الأحد/ أن رئاسة بلاده لمجموعة الأربع والعشرين تمثل فرصة مهمة لتعزيز التمثيل الفاعل للدول النامية في الشئون الاقتصادية العالمية.

وقال زرداري - حسبما نقل راديو باكستان - إن باكستان ستعمل على توظيف منصة مجموعة الأربع والعشرين للدفاع عن المصالح المشتركة للاقتصادات النامية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

كما أوضح أن هذه الرئاسة تتيح لبلاده فرصة للمساهمة في تطوير آليات التمويل التنموي ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التعاون المالي على المستوى العالمي.

وهنأ الرئيس الباكستاني وزير المالية محمد أورنجزيب وفريقه على هذا الإنجاز، كما رحب برئاسة باكستان للمجموعة.

وتتألف مجموعة الأربعة والعشرين (G-24) - التي تأسست عام 1971 - من بلدان نامية تقع في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.. وتمثل فيها الدول الأعضاء مصالح الاقتصادات الناشئة في إطار المناقشات المالية والاقتصادية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.