"الأرصاد الجوية" ببلجيكا: أكتوبر يسجل درجة حرارة متوسطة أعلى من المعدل الطبيعي للشهر الـ21 على التوالي

كشف المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا (IRM) أن متوسط ​​درجة الحرارة لشهر أكتوبر الماضي، والذي بلغ 3ر12 درجة مئوية، جاء أعلى من المعدل الطبيعي البالغ 3ر11 درجة مئوية، وبذلك يعد هذا الشهر الـ21 على التوالي الذي يسجل فيه متوسط ​​درجة حرارة شهرية أعلى من المعدل الطبيعي.

وأوضح المعهد - في تقريره الشهري الصادر اليوم /الأحد/، بحسب ما نلقت صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية - أن درجات الحرارة كانت أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية خلال الأيام السبعة الأولى من الشهر. وتلت ذلك فترات تخللتها درجات حرارة أكثر برودة قليلا، وأخرى أكثر دفئا قليلا.

وعلى مدار الشهر ككل، تراوحت درجات الحرارة بين 5 درجات مئوية و4ر23 درجة مئوية، وسجلت ثمانية أيام ذات طابع ربيعي، حيث تجاوزت درجات الحرارة العظمى فيها 20 درجة مئوية.

وقد سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في 6 أكتوبر الماضي في كل من "جوسلي" (Gosselies) و"كابيل-أوب-دن-بوس" (Kapelle-op-den-Bos) وبلغت 4ر25 درجة مئوية، في حين سجلت أدنى درجة حرارة صغرى، وهي -3ر1 درجة مئوية يوم 29 أكتوبر الماضي في "سانت فيث" (Saint-Vith) بمقاطعة لييج.

وأشار التقرير إلى أن الشهر شهد سطوعا للشمس يفوق المعدل المتوسط ​​بكثير؛ إذ بلغ مجموع ساعات سطوع الشمس 149 ساعة و13 دقيقة مقارنة بـ112 ساعة و38 دقيقة في الظروف المعتادة.

يذكر أن المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا (IRM) هو المؤسسة العلمية الفيدرالية الرسمية المسئولة عن رصد الطقس والمناخ وإصدار التحذيرات الجوية في بلجيكا، وتأسس المعهد في 31 يوليو 1913، ويقع مقره الرئيسي في بلدية "اوكل" بالقرب من العاصمة بروكسل، ويعمل تحت إشراف الهيئة الفيدرالية البلجيكية لسياسة العلوم (BELSPO).