مقتل لاعب كرة قدم خلال مشاجرة في القصاصين بالإسماعيلية وضبط المتهم

شهدت مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، بعدما لقي إبراهيم بغدادى لاعب كرة قدم سابق بفريق البنك الأهلى، يبلغ من العمر نحو 26 عاماً مصرعه، إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة، حيث أصيب بعدة طعنات نافذة في منطقة البطن، أودت بحياته متأثراً بإصاباته.

وتلقى اللواء مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً يفيد بمصرع شاب يدعى إبراهيم بغدادى يبلغ من العمر نحو 26 عاماً، ومقيم بمدينة القصاصين الجديدة، وذلك إثر إصابته بعدة طعنات نافذة بالبطن خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة. وبحسب المعلومات الأولية، تعرض المجني عليه لأكثر من 6 طعنات باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، ولم تفلح محاولات إنقاذه، ليفارق الحياة متأثراً بجراحه.



فريق البحث يكشف ملابسات الواقعة

وعلى الفور، انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة القصاصين الجديدة، تحت قيادة المقدم محمد سالم رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه، إلى مكان الواقعة، وبدأ في إجراء التحريات اللازمة وفحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيل المشاجرة وأسبابها. وتمكن رجال البحث الجنائي، خلال وقت وجيز، من تحديد هوية المتهم المتورط في الواقعة وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.



التحقيقات تكشف أسباب وملابسات الحادث

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 5451 لسنة 2026 القصاصين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق التي تتولى مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية تجاه المتهم.