قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسهم الطاقة المتجددة تقفز عالميا بعد سيطرة الديمقراطيين على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

أسهم الطاقة المتجددة تقفز عالميا بعد سيطرة الديمقراطيين على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
أسهم الطاقة المتجددة تقفز عالميا بعد سيطرة الديمقراطيين على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
أ ش أ

 قفزت أسهم شركات الطاقة المتجددة في الأسواق العالمية اليوم /الأربعاء/ بعد فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسط توقعات المستثمرين بأن تقل المخاطر السياسية والتنظيمية التي تواجه قطاعي الطاقة الشمسية والرياح.

وفي أوروبا، ارتفع سهم شركة "أورستد" الدنماركية، إحدى أكبر شركات طاقة الرياح البحرية، بما يصل إلى 8.1%؛ فيما سجلت أسهم "فيستاس ويند سيستمز" و"إس إم إيه سولار تكنولوجي" مكاسب قوية. وأكدت التعاملات الأوروبية اتجاها صعوديا لأسهم الطاقة النظيفة عقب ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وامتدت المكاسب إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفع سهم "فيرست سولار" بما يصل إلى 9.2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وصعد سهم "صن رن" بنحو 9.4%، مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق القطاع تحت سيطرة ديمقراطية على الكونجرس.

وفي آسيا، قفز سهم "هانوا سوليوشنز" الكورية الجنوبية بنحو 19%؛ فيما ارتفع سهم "إتش دي هيونداي إنرجي سوليوشنز" 12% و"أو سي آي هولدنجز" 10%، في ظل توقعات بأن تستفيد الشركات المرتبطة بسلاسل إمداد الطاقة النظيفة من بيئة سياسية أمريكية أكثر دعما للقطاع.

وقال محللون في بنك "باركليز" إن نتائج الانتخابات تقلل المخاطر السياسية التي تواجه مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة في الولايات المتحدة، وقد تحد من احتمالات مزيد من التدخل في حوافز القطاع، بما يدعم الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل لاستثمارات الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.

ويرى المستثمرون أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس قد تمنح شركات الطاقة النظيفة حماية أكبر من محاولات تقليص الحوافز أو تشديد القيود التنظيمية، رغم استمرار امتلاك الرئيس دونالد ترامب سلطة النقض على التشريعات. كما استفاد القطاع من تحول جانب من التدفقات الاستثمارية بعيدا عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بتشديد الرقابة على هذا القطاع من جانب الكونجرس الجديد.

أسهم شركات الطاقة المتجددة في الأسواق العالمية الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

كلية الآداب بجامعة بني سويف

آداب بني سويف تعقد ندوة تنمية الإبداع الشخصي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يلتقي عددٍ من نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

رئيس مياه القناة : إزالة معوقات العمل في أجتماعاً موسعاً مع منظومة التحصيل

رئيس مياه القناة: اجتماع موسع مع مديري الإيرادات لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التحصيل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد