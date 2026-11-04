أسهم الطاقة المتجددة تقفز عالميا بعد سيطرة الديمقراطيين على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

قفزت أسهم شركات الطاقة المتجددة في الأسواق العالمية اليوم /الأربعاء/ بعد فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسط توقعات المستثمرين بأن تقل المخاطر السياسية والتنظيمية التي تواجه قطاعي الطاقة الشمسية والرياح.

وفي أوروبا، ارتفع سهم شركة "أورستد" الدنماركية، إحدى أكبر شركات طاقة الرياح البحرية، بما يصل إلى 8.1%؛ فيما سجلت أسهم "فيستاس ويند سيستمز" و"إس إم إيه سولار تكنولوجي" مكاسب قوية. وأكدت التعاملات الأوروبية اتجاها صعوديا لأسهم الطاقة النظيفة عقب ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وامتدت المكاسب إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفع سهم "فيرست سولار" بما يصل إلى 9.2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وصعد سهم "صن رن" بنحو 9.4%، مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق القطاع تحت سيطرة ديمقراطية على الكونجرس.

وفي آسيا، قفز سهم "هانوا سوليوشنز" الكورية الجنوبية بنحو 19%؛ فيما ارتفع سهم "إتش دي هيونداي إنرجي سوليوشنز" 12% و"أو سي آي هولدنجز" 10%، في ظل توقعات بأن تستفيد الشركات المرتبطة بسلاسل إمداد الطاقة النظيفة من بيئة سياسية أمريكية أكثر دعما للقطاع.

وقال محللون في بنك "باركليز" إن نتائج الانتخابات تقلل المخاطر السياسية التي تواجه مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة في الولايات المتحدة، وقد تحد من احتمالات مزيد من التدخل في حوافز القطاع، بما يدعم الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل لاستثمارات الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.

ويرى المستثمرون أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس قد تمنح شركات الطاقة النظيفة حماية أكبر من محاولات تقليص الحوافز أو تشديد القيود التنظيمية، رغم استمرار امتلاك الرئيس دونالد ترامب سلطة النقض على التشريعات. كما استفاد القطاع من تحول جانب من التدفقات الاستثمارية بعيدا عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بتشديد الرقابة على هذا القطاع من جانب الكونجرس الجديد.