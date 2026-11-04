قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين التعاون الخليجي: التطورات المتسارعة بالمنطقة تستدعي ترسيخ وحدة الصف الخليجي

أمين التعاون الخليجي: التطورات المتسارعة بالمنطقة تستدعي ترسيخ وحدة الصف الخليجي
أمين التعاون الخليجي: التطورات المتسارعة بالمنطقة تستدعي ترسيخ وحدة الصف الخليجي
أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تستدعي ترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز التنسيق والتضامن بين دول المجلس، مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن ما يمس أمن أي دولة عضو يمس أمن دول المجلس كافة.

و أضاف الأمين العام - خلال كلمته في الاجتماع الـ 20 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، وفقا لبيان الأمانة العامة للمجلس - أن الجهود البرلمانية للمجالس التشريعية الخليجية ساهمت في تعزيز التقارب التشريعي ودفع مسيرة العمل الخليجي البرلماني نحو آفاق أرحب.

كما أشاد الأمين العام بالدور الإيجابي لمملكة البحرين وما تحقق خلال رئاستها من منجزات في مجال العمل البرلماني الخليجي المشترك، معربا عن شكره لرئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم.

كما أدان الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، بصورة مباشرة أو عبر وكلائها، واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، وما يطال أمن الملاحة والسفن التجارية في الممرات الملاحية من تهديدات، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، كما جدد إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والأماكن المقدسة فيها، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الخليجية لصون سيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها.

وأوضح البديوي أن التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية أثمر قرارات أسهمت في تكامل العمل البرلماني الخليجي، مشيدا بنتائج الندوة التي نظمتها الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول الاقتصاد الرقمي الخليجي، وما تناولته من محاور شملت التشريعات وتطوير البنى التحتية، وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمارات، وحماية المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية، مؤكدا أهمية الاستفادة من توصياتها في دعم مسارات التعاون الخليجي في هذا المجال.​

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ترسيخ وحدة الصف الخليجي تعزيز التنسيق والتضامن بين دول المجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

كلية الآداب بجامعة بني سويف

آداب بني سويف تعقد ندوة تنمية الإبداع الشخصي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يلتقي عددٍ من نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

رئيس مياه القناة : إزالة معوقات العمل في أجتماعاً موسعاً مع منظومة التحصيل

رئيس مياه القناة: اجتماع موسع مع مديري الإيرادات لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التحصيل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد