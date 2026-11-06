الصين تقر قانونا لمكافحة الفساد العابر للحدود والمعاقبة عليه

أقرّت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم /الجمعة/ قانونا لمكافحة الفساد العابر للحدود والمعاقبة عليه.

ويهدف القانون - بحسب وكالة الانباء الصينية "شينخوا" - إلى مكافحة الفساد العابر للحدود والمعاقبة عليه، وتعميق التعاون الدولي في مكافحة الفساد، وحماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وتعزيز بناء نظام عالمي عادل ومنصف لحوكمة مكافحة الفساد.

ويتألف القانون من 47 مادة موزعة على ستة فصول، تغطي مجالات من بينها الآليات والمسؤوليات، والتعامل مع القضايا والتعاون الدولي، والنزاهة والامتثال، والمسؤولية القانونية وغيرها.

وتم إقرار القانون خلال جلسة تشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.