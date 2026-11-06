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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصرف من نوفمبر.. الصحة: حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيها للعاملين بالمهن الطبية

متحدث وزارة الصحة
متحدث وزارة الصحة
محمد كمال

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل الحوافز المالية الجديدة المقررة للعاملين بالمهن الطبية، موضحًا أن القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، تتضمن استحداث حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا، يُضاف إلى إجمالي دخل العاملين بالقطاع الصحي، باعتباره ميزة مالية جديدة لم تكن موجودة من قبل.

الصحة تحدد 4 شرائح لاستحقاق حافز الأداء الجديد بالمستشفيات

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن حافز الأداء الجديد يُصرف اعتبارًا من مرتب شهر نوفمبر، ويشمل جميع أعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في قانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته.

وأوضح أن تحديد قيمة الحافز المستحقة لكل عامل يرتبط بعدد أيام الحضور الفعلي والجهد المبذول في أداء العمل، من خلال نظام لتقييم الأداء يربط المقابل المالي بمستوى الالتزام والاجتهاد في العمل.

شرائح استحقاق حافز الأداء الجديد

وفصّل المتحدث باسم وزارة الصحة شرائح استحقاق الحافز، موضحًا أن العامل الذي يحصل على تقييم أداء بنسبة 90% فأكثر يستحق الحافز كاملًا بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وأضاف أن من يتراوح تقييم أدائه بين 70% وأقل من 90% يحصل على 85% من قيمة الحافز، بينما يستحق العامل الذي يتراوح تقييمه بين 50% و70% نسبة 50% من الحافز، في حين لا يستحق من يقل تقييم أدائه عن 50% صرف الحافز.

الفئات المستفيدة من حافز الـ750 جنيهًا

وأشار عبد الغفار إلى أن الحافز يشمل جميع أعضاء المهن الطبية العاملين بالمستشفيات، ومن بينهم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأطقم التمريض والفنيون والعاملون في تكنولوجيا العلوم الصحية والفيزيائيون والكيميائيون، مؤكدًا أن الاستحقاق لا يقتصر على فئة بعينها من العاملين بالقطاع الصحي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة عدم وجود حد أقصى لعدد المستفيدين من الحافز داخل المستشفى، موضحًا أن جميع العاملين يمكنهم الحصول عليه طالما استوفوا شروط الاستحقاق وحققوا تقييم الأداء المطلوب.

وشدد على أن صرف الحافز يرتبط بالحضور الفعلي وتقييم مستوى الأداء، بحيث يحصل المستحق الذي يبلغ تقييمه 90% فأكثر على القيمة كاملة، بينما يُحرم من يقل تقييمه عن 50% من صرفه.

حافز الأداء وزارة الصحة حسام عبدالغفار الأطباء المهن الطبية

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