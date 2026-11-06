وزير الرياضة يهنئ زين هشام بتحقيق الذهبية الثالثة في أولمبياد الشباب داكار 2026

هنأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، السباح المصري زين هشام، بعد فوزه بالميدالية الذهبية الثالثة له في أولمبياد الشباب «داكار 2026»، ليصبح أول سباح مصري وعربي وأفريقي يحقق 3 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث في سباقات الفراشة، حيث فاز زين هشام بذهبية سباق 50 مترًا بزمن 24.06 ثانية، وذهبية سباق 100 متر بزمن 52.16 ثانية، وذهبية سباق 200 متر بزمن دقيقة و57.88 ثانية.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس ما يحظى به أبناء مصر من دعم واهتمام من الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على رعاية المواهب الشابة وتهيئة المناخ المناسب لصناعة أبطال قادرين على رفع علم مصر في مختلف المنافسات الرياضية.

ووجه جوهر نبيل التهنئة إلى الأجهزة الفنية والطبية والإدارية المعاونة للاعب، وإلى الاتحاد المصري للسباحة برئاسة نادر عبده، مثمنًا الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ومتمنيًا للبطل مزيدًا من التوفيق في مسيرته المقبلة.