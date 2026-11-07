قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
رابطة الأندية المحترفة تُهنئ علي ماهر بمناسبة توليه تدريب منتخب مصر
نتنياهو يقترب من الرحيل .. هل يُغيّر «آيزنكوت» سياسة إسرائيل تجاه فلسطين أم يسير على النهج نفسه؟
عباية تتسبّب في مصرع شاب وإصابة شقيقته بعد انقلاب دراجتهما النارية بالفيوم .. شاهد
بدر عبد العاطي يبحث مع وزير النفط الليبي تسريع مشروعات الطاقة المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" يشارك في مهرجان ريادة الأعمال العالمي

معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"
معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"
أخبار البلد

شارك معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال "GEF Egypt 2026"، والذي تُقام فعاليته لأول مرة في مصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


ويشهد المهرجان العالمي لريادة الأعمال مشاركة أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 70 دولة، ونحو 200 مستثمر وممثل لصناديق الاستثمار، إلى جانب ما يزيد على 60 متحدثًا وأكثر من 100 عارض. 

«العالم الذي نساعد في صنعه»

وتُقام الفعاليات خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بفندق «JW Marriott» بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «العالم الذي نساعد في صنعه»، وذلك للمرة الأولى في مصر بعد استضافة نيجيريا النسخة الأولى عام 2024 وغانا النسخة الثانية عام 2025.


وتأتي مشاركة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، حيث يعرض حرفيو ومبدعو "ديارنا" باقة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية الفريدة، تشمل " الأزياء والملابس التراثية، المنتجات الصدفية، الرسم على المنسوجات، الإكسسوارات، اللوحات والمشغولات الخشبية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الطبيعية وغيرها من الصناعات الحرفية الأصيلة".


وتُجسد مشاركة معرض "ديارنا" في هذا الحدث الدولي أهمية بالغة تتجاوز مجرد عرض المنتجات، إذ تفتح آفاقًا جديدة لدعم وتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر، وتتمثل أبرز محاور هذه الأهمية في فتح أسواق عالمية وفرص استثمارية، خاصة أن المهرجان يتيح فرصة للحرفيين للتواصل المباشر مع المستثمرين وممثلي صناديق الاستثمار المشاركين من مختلف دول العالم، مما يفتح منافذ جديدة لتصدير المنتج المصري والتوسع في الأسواق الدولية.


كما يسهم في دمج الحرف التراثية في منظومة ريادة الأعمال، حيث تسهم المشاركة في تمكين صغار الحرفيين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتحويل مهاراتهم التراثية إلى مشروعات ريادية مستدامة قادرة على المنافسة والنمو، فضلا عن الترويج للهوية والتراث الثقافي المصري، خاصة أن المهرجان يعد منصة دولية لإبراز أصالة التراث المصري وتنوعه الثقافي أمام المشاركين والوفود من أكثر من 70 دولة، مما يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعات الإبداعية عالميًا، وتدعم هذه المشاركة رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والصناع المبدعين، وتوفير فرص عمل مستدامة تعزز للاقتصاد المحلي.

ديارنا للحرف اليدوية والتراثية معرض الدكتور مصطفى مدبولي المهرجان العالمي لريادة الأعمال نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

المهندس محمد شعيب

محمد شعيب: الصين خفضت استهلاكها من الغاز المسال 23% خلال 2025

حسام حسن وإبراهيم حسن

إبراهيم المنيسي: الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن يبلغ 3 أشهر

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

خالد عكاشة: احتمالات تجدد الحرب الأمريكية الايرانية تصل إلى 35%

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد