1.85 جنيه خسائر الدولار في أسبوع.. سعره اليوم السبت بالبنوك

خسر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 1.85 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بنسبة تراجع بلغت 3.3%، وفقًا لبيانات السوق المصرفية، وسط استمرار تراجع العملة الأمريكية في البنوك خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع، ليكون الأعلى بين البنوك، فيما سجل في بنك قناة السويس 53.90 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع.

وتساوت أسعار الدولار في بنوك نكست والمصري الخليجي وSAIB والعربي الأفريقي والمصرف المتحد وفيصل وHSBC، عند 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.85 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنوك البركة وبيت التمويل الكويتي وQNB وكريدي أجريكول 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 53.84 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع، وفي بنكي الكويت الوطني وأبوظبي الأول إلى 53.83 جنيه للشراء و53.93 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي أبوظبي التجاري والتجاري الدولي 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع، بينما بلغ أقل سعر للبيع 53.87 جنيه في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.