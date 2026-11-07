البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس وضع حجر الأساس لمبنى القديس يوسف

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس وضع حجر الأساس لمبنى القديس يوسف، بكنيسة العذراء مريم، بالقاهرة الجديدة، والمخصص للتعليم المسيحي، والأنشطة الرسولية، والخدمات الاجتماعية، والثقافية بالرعية.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأب هدية تامر، الوكيل الرعوي للإيبارشيّة البطريركية بالقاهرة، والأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة.

وخلال كلمته، تأمل الأب البطريرك في معنى البناء، موضحًا أن بناء الكنيسة لا يقتصر على تشييد الحجارة، وإقامة المباني، بل يمتد إلى بناء الإنسان نفسه، ونموه روحيًا، مؤكدًا أن المبنى الجديد يحمل رسالة تتجاوز شكله المادي، ليكون مكانًا يساعد على تكوين الإنسان، وخدمة الجماعة الكنسية، ونموها.

وعقب القداس، قدّمت الكنيسة الدروع التذكارية، تعبيرًا عن الشكر والتقدير إلى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ونيافة الأنبا توما حبيب، وعدد من أبناء الرعية الذين ساهموا في إنجاز المشروع.

وعقب ذلك، انتقل الحاضرون إلى موقع الأرض، حيث أُقيمت مراسم وضع حجر الأساس لمبنى القديس يوسف، في خطوة تمثل بداية جديدة لخدمة أبناء الرعية، من خلال توفير مساحة للتعليم المسيحي، والأنشطة الرسولية، والخدمات الاجتماعية، والثقافية.