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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حين تتحول الذاكرة إلى لوحة.. «وجوه النصر» معرض لرموز الوطن في جامعة العريش

المعرض
المعرض
محمد عطية

في إطار احتفالات جامعة العريش بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تستضيف كلية التربية معرض الفن التشكيلي «وجوه النصر» الفنان مجدي رزق أحمد (والد الشهيد)، في تجربة فنية تستحضر بطولات الوطن وتضحيات أبنائه، وتعيد تقديمها بلغة الريشة والألوان؛ لتظل مشاهد العزة والانتصار حاضرة في وجدان الأجيال.


ويأتي تنظيم المعرض تحت رعاية الدكتور كمال عبدالوهاب أحمد، عميد كلية التربية، و الدكتورة ريحاب محمد العبد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عبدالكريم الشاعر مدير مركز خدمة المجتمع.


وعلى هامش المعرض، تُقام ورشة رسم فني تتيح للطلاب والمهتمين بالفنون التشكيلية فرصة التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وانتصاراته، والمشاركة في صياغة لوحات مستوحاة من روح أكتوبر المجيدة.

يحكي معرض (وجوه النصر ) قصص وجوه شاركت فى صنع النصر من القوات المسلحة (قادة و جنود) و من المدنيين برسم بورتريهات بالفحم و الباستيل و بعض الصور التعبيرية.


يضم المعرض صورا لرموز الوطن من شهداء القوات المسلحة ورؤساء مصر السابقين وعلمائها بجميع المجالات تخليدا لذكراهم العطرة. 

جامعة العريش انتصارات أكتوبر الفنان مجدي رزق

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