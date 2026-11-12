مجلس خبراء القيادة الإيراني: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بات أمرا لا مفر منه

أكد مجلس خبراء القيادة الإيراني أن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بات أمرا لا مفر منه، داعيا إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد في ضوء التطورات الأمنية والعسكرية والتهديدات التي تواجهها طهران.



وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الأصوات داخل إيران المطالبة بإعادة النظر في الالتزامات النووية الدولية، والتخلي عن القيود المفروضة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبار أن استمرار الالتزام بها لم يوفر الحماية الكافية للمنشآت النووية الإيرانية من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.



وشهدت الفترة الأخيرة اتساعا في النقاشات داخل الأوساط السياسية والدينية الإيرانية بشأن تغيير العقيدة النووية، مع مطالبة عدد من أعضاء البرلمان وشخصيات سياسية بالانسحاب من المعاهدة والتوجه نحو تعزيز القدرات الردعية للبلاد.



وكانت هذه المطالب قد تصاعدت عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن أي تغيير رسمي في العقيدة النووية لم يُحسم بعد، وأن القرار النهائي يخضع للقيادة العليا في البلاد.