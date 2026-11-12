قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة اجتماع مُخصّص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
الذهب ينهار في مصر تزامنا مع الانخفاض العالمي.. وعيار 21 يتراجع إلى 6000 جنيه
البحرية البريطانية: بلاغ عن جرحى إثر إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في الخليج
قرارات عاجلة من شيخ الأزهر.. لجنة لاختيار القيادات الشابة ومنع المحاباة والوساطة
جذب المزيد من الاستثمارات.. الحكومة تستعد لاجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
القبض على أدمن صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى لبيع المخدرات بالجيزة
خروج عربة قطار عن القضبان على خط الإسماعيلية – السويس
ماكرون: من السابق لأوانه تحديد المسئولين عن التهديدات بوجود قنابل في أوروبا
وزيرة البيئة بشأن COP31 من أنطاليا التركية: إنتاج الكهرباء النظيفة لا يكفي دون ضمان استقرار الإمدادات وخفض التكلفة
645 ألف يورو منحة فرنسية لمشروع تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية
25 مارس .. موعد حسم طعون العلاوات الخمس والمعاش المبكر ونسبة الـ80% المُنتظرة
وائل القباني يدافع عن حسام حسن: فرض شخصيته على كل لاعبي المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس خبراء القيادة الإيراني: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بات أمرا لا مفر منه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أكد مجلس خبراء القيادة الإيراني أن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بات أمرا لا مفر منه، داعيا إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد في ضوء التطورات الأمنية والعسكرية والتهديدات التي تواجهها طهران.


وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الأصوات داخل إيران المطالبة بإعادة النظر في الالتزامات النووية الدولية، والتخلي عن القيود المفروضة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبار أن استمرار الالتزام بها لم يوفر الحماية الكافية للمنشآت النووية الإيرانية من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.
 

وشهدت الفترة الأخيرة اتساعا في النقاشات داخل الأوساط السياسية والدينية الإيرانية بشأن تغيير العقيدة النووية، مع مطالبة عدد من أعضاء البرلمان وشخصيات سياسية بالانسحاب من المعاهدة والتوجه نحو تعزيز القدرات الردعية للبلاد.
 

وكانت هذه المطالب قد تصاعدت عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن أي تغيير رسمي في العقيدة النووية لم يُحسم بعد، وأن القرار النهائي يخضع للقيادة العليا في البلاد.

مجلس خبراء القيادة الإيراني معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية طهران العقيدة الدفاعية الالتزامات النووية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

ترشيحاتنا

خبير تكنولوجيا يكشف عن 4 قواعد ذهبية لحماية بياناتك من السرقة

خبير تكنولوجيا يكشف عن 4 قواعد ذهبية لحماية بياناتك من السرقة

ترامب

خبير علاقات دولية: تصريحات ترامب محاولة للخروج من حرب إيران

ترامب

خبير علاقات دولية: تصريحات ترامب محاولة للخروج من حرب إيران

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد