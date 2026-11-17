ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اجتماعات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، ومركز المؤتمرات، ووحدة المجلات العلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شعبان مبارز، المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتورة نجلاء عبد التواب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، والدكتورة مها أحمد المنسق العام لوحدة المجلات العلمية، وأعضاء مجالس الإدارات.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، جرت مناقشة مذكرة التفاهم الخاصة باعتماد انضمام برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (إدارة الفنادق الدولية) وبرنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية وفق نظام النقاط المعتمدة الأوروبية (ECTS)، استناداً إلى الاتفاقية الدولية مع كلية «فاتيل» (Vatel) الدولية ضمن برامج الشعب الجديدة بالجامعة؛ حيث أوصت اللجنة بعرض الموضوع على مجلس الجامعة للاعتماد، إيذاناً بفتح باب القبول والإعلان عن البرامج دراسياً بما يتماشى مع المعايير العالمية لقطاع الفندقة والسياحة.

كما تم استعراض محاور التطوير الشاملة الجارية بالدورين الثاني والثالث والواجهة الرئيسية لمركز المؤتمرات ودار الضيافة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية تمهيداً للافتتاح المرتقب خلال الشهر القادم بإمكانيات تليق بمكانة الجامعة وخدمة روادها. جاء ذلك خلال اجتماعمركز المؤتمرات.

وخلال اجتماع وحدة المجلات العلمية، تم استعراض تقرير الورشة التدريبية المنعقدة يومي 27 و28 أكتوبر 2026 بعنوان المسار الاستراتيجي للفهرسة الدولية خارطة طريق المجلات الأكاديمية بحضور الأستاذ محمد صلاح مدير منصة الدوريات العلمية بنك المعرفة المصري، فضلاً عن مناقشة الخطة التنفيذية للمجلات العلمية بجامعة بني سويف للفترة القادمة لإدراج المجلات في سكوبس والمنصات العالمية، وتفعيل المواد التنظيمية الخاصة بتشكيل هيئة التحرير للمجلات التابعة للجامعة أو التي سيتم إدراجها في سكوبس وويب أوف ساينس، إلى جانب البدء في إجراءات تأسيس المستودع الرقمي للمجلات العلمية من خلال قيام الجامعة بتصميم أو تدشين الموقع أو شراء التطبيق. وكذلك استعراض تشكيل مجالس الإدارة وهيئات التحرير والمسؤولين المالي والإداري للمجلات العلمية المختلفة بالجامعة؛ والتي شملت الموافقة لمعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية الإعلام في مجالات الاتصال الجماهيري، والإعلام الرقمي والرأي العام، وبحوث المرأة والإعلام والمجتمع، بالإضافة إلى استعراض تقرير سحب الأبحاث.

