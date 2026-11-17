شاركت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، في فعاليات انطلاق النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، والذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

جاء ذلك بحضور وفد الجامعة، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المصري، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



وأشاد الدكتور طارق علي، بحرص جامعة بني سويف الدائم على المشاركة في الفعاليات الوطنية والفكرية الكبرى التي تستهدف تحصين الشباب وبناء الوعي الفكري السليم، مؤكداً أن مشاركة الجامعة في هذا المنتدى الهام تأتي في إطار حرصها على مد جسور التعاون المستمر مع مؤسسة الأزهر الشريف ومرصدها العريق لمواجهة الأفكار الهدامة ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين طلاب الجامعات.



وأوضح رئيس الجامعة أن مثل هذه المنتديات تمثل منصة حقيقية لتسليح الشباب بالأدوات الفكرية اللازمة لمواجهة الشائعات والتطرف، مشدداً على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة التعليمية والدينية لتوجيه طاقات الشباب نحو البناء والتنمية وصياغة مستقبل واعد للوطن.



وأشار الدكتور طارق علي إلى أن جامعة بني سويف لن تدخر جهداً في ترجمة مخرجات وتوصيات هذا المنتدى إلى مبادرات وبرامج عملية تنفذها داخل الحرم الجامعي، لضمان وصول رسالة الوعي إلى أكبر شريحة ممكنة من طلابها وطالباتها، مضيفاً أن التواصل المستمر مع الجهات الفاعلة كمرصد الأزهر يسهم بشكل مباشر في صقل مهارات الطلاب وتمكينهم من لعب دور إيجابي وفاعل في مجتمعاتهم المحلية.



كما صرح رئيس الجامعة بأن بناء جيل واعٍ ومستنير يعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معرباً عن تقديره البالغ لجهود مرصد الأزهر الشريف في تنظيم هذا الحدث الهام وخروجه بالصورة التي تلبي تطلعات شباب الجامعات المصرية.



وفي ختام فعاليات المنتدى، استعرضت إدارة المرصد محاور عملها المستقبلية، مؤكدةً أن حماية القيم تبدأ من الخيارات اليومية للشباب؛ انطلاقاً من الكلمة المنشورة والمواقف المتخذة، وصولاً إلى القدوة الحسنة التي تجعل من كل شاب مصدر تأثير إيجابي في محيطه، كما شددت على حرصها عقب انتهاء أعمال المنتدى على استدامة التواصل مع المشاركين، وتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم لتوظيفها في تطوير المبادرات والأنشطة المقبلة.

