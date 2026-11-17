قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي، وخالد محمد عبد الفتاح، وأحمد مختار عبد الحي، وسكرتارية محمود مصطفى.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 3704 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم «ح.خ.م»، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات عن ممارسة المتهم، الذي يعمل عاملًا، نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على حقيبتين تضمان كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبفحص المضبوطات، تبين أن الحقيبة الأولى تزن 18.110 كيلو جرام، والثانية 18.100 كيلو جرام، بإجمالي 36.210 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، قبل إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.