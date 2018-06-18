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اقتصاد

افتتاح جناح مصر فى منطقة التشجيع بروسيا للترويج للفرص الاستثمارية.. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:11 م
الجناح المصري
الجناح المصري
محمد يحيي و علياء فوزي
افتتح المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الاثنين، نيابة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الجناح المخصص لمصر فى منطقة التشجيع "FAN ZONE" بمدينة سان بطرسبرج بروسيا والتى يتم من خلالها الترويج وعرض خريطة مصر الاستثمارية على الحضور والمشجعين من مختلف دول العالم.

وجاء ذلك ضمن حملة "مصر – اكتشف واستثمر" والتى وقعت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تقوم بعرض كل الفرص الاستثمارية والتى تضمنها خريطة مصر الاستثمارية خلال فعاليات كأس العالم بروسيا لاستغلال الحدث الأكبر عالميا فى الترويج للتنوع الاستثماري الهائل والإمكانات التي تملك مصر تقديمها".

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر نجحت فى استغلال بطولة دولية وعالمية، مثل كأس العالم لتكون وجهة لمصر أمام العالم الخارجى.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن فريق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقائمين على خريطة مصر الاستثمارية يتواجدون فى روسيا بهدف الترويج للفرص الاستثمارية"، موضحا أن حملة "مصر – اكتشف واستثمر" تشارك على الصعيد العالمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع الجماهير الموجودة في روسيا لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة في مصر.

وقام فريق من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعرض خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، كما تلقي الخريطة الضوء على قصص نجاح المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات.

ويمكن الوصول إلى موقع حملة “مصر – اكتشف واستثمر” من خلال هذا الرابط: www.investinegypt.gov.eg
وهو مخصص لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا "فيفا 2018"، مع روابط لمعلومات حول الاستثمار في مصر.
افتتاح جناح مصر فى منطقة التشجيع بروسيا للترويج للفرص الاستثمارية.. صور
افتتاح جناح مصر فى منطقة التشجيع بروسيا للترويج للفرص الاستثمارية.. صور
افتتاح جناح مصر فى منطقة التشجيع بروسيا للترويج للفرص الاستثمارية.. صور
افتتاح جناح مصر فى منطقة التشجيع بروسيا للترويج للفرص الاستثمارية.. صور

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